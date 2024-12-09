Какие ненужные услуги навязывают автопродавцы, рассказал эксперт

14:31, 09 декабря 2024, ПАИ

Банк России выявил целый ряд недобросовестных практик при автокредитовании, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В частности, представители банков и автосалонов сообщают своим клиентам, что им нельзя получить кредит без покупки дополнительных услуг, а при отказе от них скидка отменится. Также недобросовестные специалисты говорят о том, что человек не сможет досрочно погасить кредит, а покупка машины за собственные средства якобы обойдётся дороже. «В результате это приводит к тому, что покупатель автомобиля платит лишние деньги за ненужные ему услуги», – уточнил Александр Иванов.

Чтобы не попасться на уловки таких продавцов, гость студии советует внимательно читать договор перед подписанием, соглашаться только на нужные услуги и не верить в то, что кредит не дадут без страховки у определённого страховщика. «Если вам не дают кредит без дополнительных услуг или не возвращают деньги за услуги, от которых вы решили отказаться, обращайтесь в Банк России, Роспотребнадзор или к финансовому омбудсмену», – заключил эксперт.