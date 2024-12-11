В автопарке Великих Лук загорелись грузовики

01:46, 11 декабря 2024, ПАИ

В Великих Луках, на улице Новоселенинской, в автопарке загорелись пять автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительным данным, огонь распространился на рядом стоящие автомобили.

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.