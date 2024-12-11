В автопарке Великих Лук загорелись грузовики
В Великих Луках, на улице Новоселенинской, в автопарке загорелись пять автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, огонь распространился на рядом стоящие автомобили.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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