Более пяти тысяч человек скачали чат-бот с квестом по псковским барсикам
Чат-бот с квестом по псковским барсикам установили более пяти тысяч человек, сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.
«Чат-ботом этого квеста уже воспользовалось более пяти тысяч человек, из них 700 прошли квест до конца, 400 оставили позитивные комментарии. Негативных отзывов о квесте нет. Мы получили около 400 отзывов, все они положительные и один нейтральный. Один турист даже снял видеоролик, как он проходил этот квест, и выложил его у себя», – подчеркнула Кристина Кобызь.
Напомним, что квест по псковским барсикам стартовал 1 мая. В ходе путешествия горожане и туристы могут посетить и другие знаковые места, приобрести сувенир или отдохнуть за чашкой кофе.
Добавим, сейчас в Пскове 14 миниатюрных барсиков. Ранее были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда. Вскоре в Пскове может появиться и барсик-водопроводчик.
Также отмечалось, что в Пскове хотят создать аудиогид по барсикам.
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