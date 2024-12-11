Более пяти тысяч человек скачали чат-бот с квестом по псковским барсикам

18:50, 11 декабря 2024, ПАИ

Чат-бот с квестом по псковским барсикам установили более пяти тысяч человек, сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

«Чат-ботом этого квеста уже воспользовалось более пяти тысяч человек, из них 700 прошли квест до конца, 400 оставили позитивные комментарии. Негативных отзывов о квесте нет. Мы получили около 400 отзывов, все они положительные и один нейтральный. Один турист даже снял видеоролик, как он проходил этот квест, и выложил его у себя», – подчеркнула Кристина Кобызь.

Напомним, что квест по псковским барсикам стартовал 1 мая. В ходе путешествия горожане и туристы могут посетить и другие знаковые места, приобрести сувенир или отдохнуть за чашкой кофе.