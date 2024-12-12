Россельхознадзор запретил ввоз семян кукурузы и подсолнечника из четырёх стран

12:33, 12 декабря 2024, ПАИ

Россельхознадзор запретил ввоз семян кукурузы и подсолнечника в Россию из Турции, Чили, Венгрии и Франции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Меры приняты из-за выявленных карантинных для России и стран – членов ЕАЭС объектов, а именно коричнево-мраморного клопа, фомопсиса подсолнечника и пятнистости листьев кукурузы», – уточнили в пресс-службе.

Запрет на ввоз семян подсолнечника для чилийского производителя вступит в силу с 13 декабря, а на семена кукурузы для турецкого, французского и венгерского производителей – с 16 декабря.

Напомним, что в Куньинском районе Псковской области появилась ферма по разведению маралов алтае-саянской породы. Для запуска проекта аграрии приобрели 50 особей благородных оленей и транспорт для заготовки и развозки корма.