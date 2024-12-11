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Экономика

Ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе по гранту «Агростартап»

Ферма по разведению маралов алтае-саянской породы появилась в Куньинском районе благодаря проекту «Агростартап». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Благодаря гранту аграрии смогли купить самое необходимое, чтобы запустить проект. Речь о поголовье благородных оленей из 50 особей и транспорте, без которого сложно осуществить заготовку корма и его развозку по территории хозяйства.

«Грант «Агростартап» оказался для нас огромным подспорьем. Мараловодство – абсолютно новое для Псковщины направление животноводства. По сравнению с другими отраслями оно еще плохо развито в центральных областях и на северо-западе России. Но если правильно организовать дело, оленья ферма приносит неплохой доход, популяция копытных получает прирост, а потребители – массу полезных товаров в виде мяса, шкур, лечебных препаратов», – рассказал руководитель хозяйства Андрей Пасуев.

Фото: pskov.ru

Для аграриев опыт разведения маралов был в новинку, поэтому фермерам из Псковской области пришлось перенимать опыт коллег из других регионов.

«Это позволяет в настоящее время избежать различных ошибок при организации содержания оленей. К моменту приобретения маточного стада к теории содержания был готов, а практика часто вносит свои коррективы. Стараемся успешно справляться с возникающими вопросами, – сказал Андрей Пасуев. – Полученными знаниями и практическими навыками охотно делюсь и передаю их своим работникам. Учимся на практике и без отрыва от производства, так сказать».

Климат региона позволяет заниматься разведением благородных оленей без каких-либо специальных мероприятий, за некоторым исключением в весенне-летний период, когда появляется много насекомых. Однако в помощь аграриям уже разработаны эффективные и безопасные способы, позволяющие животным провести этот период без негативных последствий. Всю зиму, даже если она суровая, маралы проводят под открытым небом. Они не боятся мороза и ветра, поэтому для них не нужно создавать зимние теплые укрытия, что значительно упрощает их содержание.

«Олени легко одомашниваются и привязываются к людям. Но при этом сохраняют все свои полудикие инстинкты, очень любознательны и любят все новое. К людям относятся дружелюбно и с интересом», – поделился опытом общения с новыми для региона животными Андрей Пасуев.

Сейчас главная задача для хозяйства – наращивание поголовья оленей. «В следующем году надеемся получить как можно больше телят. Мы нацелены на долгую и интересную работу и верим, что так и будет», – заключил Андрей Пасуев.

Напомним, в этом году в Псковской области определили 13 получателей грантов «Агростартап». Общая сумма грантовой помощи составила почти 70 млн рублей. Средства направили фермерам, которые будут развивать крестьянские хозяйства в Псковском, Дедовичском, Палкинском, Куньинском и Великолукском районах, Печорском, Себежском, Дновском, Локнянском и Новоржевском муниципальных округах. Поддержка начинающим аграриям оказывается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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