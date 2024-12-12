О вкладе участников СВО в реализацию общественных проектов Псковской области рассказала Галина Никитина

18:20, 12 декабря 2024, ПАИ

Активистка «Женского движения Единой России», заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы и сопровождения партийных проектов Галина Никитина рассказала о вкладе героев СВО в реализацию различных общественных проектов Псковской области, а также привела в пример деятельность псковского десантника гвардии капитана Камиля Ижболдина.

«Специальная военная операция еще продолжается, и подавляющее большинство бойцов ещё на поле боя сражаются. Вернулись в родные края в основном раненые, нуждающиеся в серьёзной реабилитации люди. Но и они уже находят себя в мирной жизни, занимаются общественной работой. Настоящие герои те, кто не только на поле боя проявили себя, но и в мирной жизни не сломились, живут и показывают пример мужества и стойкости», – сказала Галина Никитина.

Она в качестве примера привела жизненную позицию псковского десантника гвардии капитана Камиля Ижболдина. За проявленную отвагу он награждён двумя орденами Мужества. Защищая Родину, офицер подорвался на вражеской мине, потерял ногу. Это не сломило его характер и не лишило возможности жить полноценно, добавила Галина Никитина.

«Боец СВО из Пскова доказал, что силён духом и в мирной жизни. Сейчас Камиль Ижболдин – не только отец своей дочурки, родившейся, когда он был на СВО, но и частый гость в школах города, где школьники с открытыми ртами слушают отважного земляка. В спортивном зале имени Героя России Дементьева, погибшего на СВО, Камиль находит время и тренирует всех желающих. Даже мне и моим подругам посчастливилось получить урок женской самообороны, который преподал нам Ижболдин. Десантник на протезе увлёкся бегом, встал на лыжи, является зампредседателя реготделения Ассоциации ветеранов СВО. Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области очень гордятся Камилем», – подчеркнула активистка «Женского движения Единой России».

Она также добавила, что Камиль Ижболдин является сторонником «Единой России». Боец – участник программы «Время героев» и в дальнейшем может претендовать на продвижение по партийной линии, считает Галина Никитина.

Ранее сообщалось, что урок мужества провёл ветеран боевых действий гвардии старший лейтенант Евгений Казаков для учащихся школы № 1 в Пскове сегодня, 12 декабря.