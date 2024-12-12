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Урок мужества провёл ветеран СВО для учащихся школы №1 в Пскове

Урок мужества провёл ветеран боевых действий гвардии старший лейтенант Евгений Казаков для учащихся школы № 1 в Пскове сегодня, 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Урок мужества провёл ветеран спецоперации для учащихся школы № 1 в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

Евгений рассказал школьникам о Конституции, почему она важна для государства, почему важно бороться с терроризмом и неонацизмом, а также чем прославилась 76-я дивизия ВДВ, провёл параллель с временами сражений в годы Великой Отечественной войны.

У Евгения за плечами 174 прыжка с парашютом, но перед каждым есть страх. «Но в этом и сила десантника – страшно, но делай», – подчеркнул он.

Рассказал он также о своём боевом опыте и о том, как получил медаль «За отвагу». Школьники интересовались, тяжело ли получить звезду Героя России. «Настолько тяжело, что многие получают её ценой своей жизни. Я потерял руку в бою, но я не сдаюсь. И вам говорю: никогда не сдавайтесь, хоть маленькими шагами, но идите только вперёд», – сказал военнослужащий.

Также дети спросили, нужны ли письма для бойцов. «Когда пришло письмо от ребёнка, я читал с улыбкой на лице. В окопе некогда, но когда находимся в тылу, то всегда читаем. И если пришло одно письмо на всех, то читаем вслух. Это приятно, это тепло. Понимаем, что нас дома ценят, любят и ждут. Хочется прямо горы свернуть после. Теплое слово греет», – поделился Евгений.

Отметим, урок мужества организовал филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

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