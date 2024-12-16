Стали известны самые страхуемые в СберСтраховании отрасли КСБ в Псковской области

10:08, 16 декабря 2024, ПАИ

Самые страхуемые в СберСтраховании отрасли крупного и среднего бизнеса (КСБ) в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Сбера.

Так, в Псковской области страховые полисы преимущественно оформляют организации и компании, находящиеся в госсобственности (9,6 миллиарда рублей), компании, которые занимаются созданием инфраструктуры (6,7 миллиарда рублей), и предприятия лёгкой промышленности (4,6 миллиарда рублей). Всего в регионе крупный и средний бизнес застраховал свои риски в СберСтраховании на 24,6 миллиарда рублей.

На Северо-Западе России крупные компании застраховались в СберСтраховании на общую сумму 29 триллионов рублей. При этом чаще всего бизнес оформляет полисы для защиты имущества (страховая сумма по ним составляет 19 триллионов рублей), строительно-монтажных работ (8,5 триллиона рублей), ответственности (один триллион рублей), кораблей и другого морского транспорта (0,7 триллиона рублей) и грузоперевозок (0,3 триллиона рублей).

Лидером по совокупным страховым суммам в Санкт-Петербурге является розничная торговля (16,9 триллиона рублей), Мурманской области – тяжёлая промышленность (462,4 миллиарда рублей), Карелии и Вологодской области – предприятия лесной промышленности (114,4 миллиарда и 60 миллиарда рублей соответственно), в Архангельской области – транспортная отрасль (46,7 миллиарда рублей), в Ленинградской области – строительная сфера (45 миллиардов рублей), в Калининградской области – тяжёлая промышленность (27,4 миллиарда рублей), в Псковской области – компании регионального госсектора (9,6 миллиарда рублей), в Новгородской области – компании, которые занимаются созданием инфраструктуры (три миллиарда рублей).

«Незапланированные расходы – проблема для бизнеса любого размера. Чем крупнее компания, тем большее число людей она обеспечивает работой, а значит длительный простой производства может сказаться на благосостоянии российских семей. Мы предлагаем страховую защиту компаниям всех сегментов. За 10 месяцев 2024 года мы выплатили компаниям, зарегистрированным в северо-западной части страны, 0,7 миллиарда рублей. Чаще всего страховые случаи в регионе происходят с грузами – на них приходится более 90 % одобренных выплат», – отметил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.