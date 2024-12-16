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Экономика

Организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников станет гостем программы «Бизнес-ланч» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 декабря.

Изображение: ПАИ

Он расскажет о своём пути в профессии, сложностях, изменениях и перспективах роста event-индустрии, а также о том, какие навыки и качества необходимы успешному ведущему, о нестандартных ситуациях и наиболее запоминающихся мероприятиях.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

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