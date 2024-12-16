Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

19:05, 16 декабря 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области в выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 15 декабря на Северном обходе Пскова инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Daewoo Nexia. Выяснилось, что этой иномаркой управлял нетрезвый 27-летний пскович. Также в Пскове днём 15 декабря 37-летний пьяный горожанин на автомобиле BMW ехал по улице Пригородной. А утром 14 декабря в Великих Луках дорожные полицейские выявили 49-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде управлял автомобилем Mitsubishi.

По фактам правонарушений проводят проверки.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.