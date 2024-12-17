Десять овец, два автомобиля и дом спасли пожарные в Печорах

10:33, 17 декабря 2024, ПАИ

Жилой дом, четыре хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и десять овец спасли от огня пожарные на улице Вишнёвой в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар случился в 19:50 16 декабря. Садовый дом выгорел изнутри и сгорела кровля. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы печного оборудования.