Десять овец, два автомобиля и дом спасли пожарные в Печорах
Жилой дом, четыре хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и десять овец спасли от огня пожарные на улице Вишнёвой в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар случился в 19:50 16 декабря. Садовый дом выгорел изнутри и сгорела кровля. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы печного оборудования.
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