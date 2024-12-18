Производство лососёвых в России снизилось на 22%

10:59, 18 декабря 2024, ПАИ

Объём производства лососёвых рыб в России с января по сентябрь 2024 года составил 102 тысячи тонн, что на 22 % ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

Основной минус производства, по словам Панина, сложился в сегменте лососёвых. «Производство за первые три квартала 2024 года – 102 тысячи тонн, что на 13 % хуже 2022 года и на 22 % хуже 2023 года», – отметил он.

Санкции, проблемы с посадочным материалом, кормами и вакцинами – основные причины снижения объёмов производства лососёвых, считает эксперт. Производство аквакультуры в России в 2024 году складывается на уровне 2022 года, заметил Александр Панин. «Это неплохо, но на 7 % ниже уровня 2023 года, а также ниже плановых целевых показателей, которые заложены стратегией развития рыбохозяйственного комплекса», – сказал он.

Добавим, что цена на красную икру, которая показала рост осенью, начала снижаться. Так, на рынке можно найти икру горбуши за 10,5 тысячи рублей за килограмм, а цена на продукт после Нового года может упасть на 10 %.