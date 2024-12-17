Цены на красную икру начали снижаться, утверждает эксперт

09:19, 18 декабря 2024, ПАИ

Цены на красную икру в России, которые выросли осенью из-за снижения объемов вылова лосося, немного снизились. После Нового года могут снизиться еще на 10 %, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10,5 тыс. рублей за кг, а также и по 8,5-9 тыс. рублей. После Нового года цена пойдет потихонечку вниз, процентов 10 точно бы поставил, что цена отыграет», – цитирует Панина «Интерфакс».

«На мой взгляд, классно сработали трейдеры, разогрели рынок и потихоньку поднимали цену. Но в итоге ее перегрели к середине ноября, затем пошел откат. На прошлой неделе цены уже колебались от 9,5 тыс. до 11,5 тыс. рублей за кг в зависимости от вида. Цены 13 тыс. рублей уже нет точно, даже на самую идеальную икру», – заявил Панин.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цена на красную икру увеличилась на 12,6 %, а затем на 11,8 % в октябре. В ноябре рост составил 5,4 %.