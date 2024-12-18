О способе оплаты налогов по повышенным ставкам рассказали псковичам

17:30, 18 декабря 2024, ПАИ

Несмотря на поправки к оплате НДФЛ по повышенным ставкам, которые вступят в силу в 2025 году, способ их оплаты останется таким же, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Напоминаю, что налог исчисляет и удерживает работодатель, поэтому исполнителю не нужно обращаться в налоговый орган и заполнять декларацию, кроме как для заявления права на налоговый вычет», – сказал эксперт.

Человек самостоятельно исчисляет и оплачивает налог только в том случае, если он получает доход из-за рубежа, например от продажи имущества или от занятия предпринимательской деятельностью.

Также гость студии поделился планами ФНС в отношении взаимодействия между налоговой и налогоплательщиками. «В планах службы – перейти от исчисления налогов от продажи недвижимости и транспорта человеком путём подачи декларации к расчёту налога с таких доходов налоговой», – сказал он и уточнил, что до внесения изменений обязанность представления декларации при получении таких доходов сохраняется.

Добавим, что в 2025 году налоговые резиденты, с чьего дохода удерживается налог в бюджет, смогут получить социально-налоговый вычет по упрощённой системе налогообложения. Также для этого человек должен быть подключён к личному кабинету на сайте ФНС России, а поставщики социально значимых услуг, за которые будет производиться вычет, должны передать в налоговый орган сведения в электронном виде об их оказании гражданам.