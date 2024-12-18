Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

О способе оплаты налогов по повышенным ставкам рассказали псковичам

Несмотря на поправки к оплате НДФЛ по повышенным ставкам, которые вступят в силу в 2025 году, способ их оплаты останется таким же, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алексей Салтыков. Фото: ПАИ

«Напоминаю, что налог исчисляет и удерживает работодатель, поэтому исполнителю не нужно обращаться в налоговый орган и заполнять декларацию, кроме как для заявления права на налоговый вычет», – сказал эксперт.

Человек самостоятельно исчисляет и оплачивает налог только в том случае, если он получает доход из-за рубежа, например от продажи имущества или от занятия предпринимательской деятельностью.

Также гость студии поделился планами ФНС в отношении взаимодействия между налоговой и налогоплательщиками. «В планах службы – перейти от исчисления налогов от продажи недвижимости и транспорта человеком путём подачи декларации к расчёту налога с таких доходов налоговой», – сказал он и уточнил, что до внесения изменений обязанность представления декларации при получении таких доходов сохраняется.

Добавим, что в 2025 году налоговые резиденты, с чьего дохода удерживается налог в бюджет, смогут получить социально-налоговый вычет по упрощённой системе налогообложения. Также для этого человек должен быть подключён к личному кабинету на сайте ФНС России, а поставщики социально значимых услуг, за которые будет производиться вычет, должны передать в налоговый орган сведения в электронном виде об их оказании гражданам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 декабря 2024

О способе оплаты налогов по повышенным ставкам рассказали псковичам
18 декабря 2024

Загородный парк расширяется: семь домиков и несколько купелей построены в этом году на берегу Лесицкого озера
18 декабря 2024

Продажи авиабилетов по низким тарифам на 2025 год стартовали в России
18 декабря 2024

По каким ставкам будут облагаться доходы в 2025 году, рассказали псковичам
18 декабря 2024

Финансирование всех отраслей социальной сферы обсудил профильный комитет Псковского областного Собрания
18 декабря 2024

Как получить «налоговый кешбэк» в 2026 году, рассказал эксперт
18 декабря 2024

Налоговый вычет за ГТО составит 18 тысяч рублей в 2025 году
18 декабря 2024

Изменение текущих расходов Псковской области и бюджет на перспективу согласовал профильный комитет Собрания

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...