Кто может получить социальный налоговый вычет в 2025 году, рассказали псковичам

12:19, 17 декабря 2024, ПАИ

Кто может получить социальный налоговый вычет по упрощённой системе налогообложения в 2025 году, рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Воспользоваться получением социального налогового вычета по упрощённой системе могут налогоплательщики, которые являются налоговыми резидентами и с чьего дохода удерживается налог в бюджет», – сказала руководитель регионального УФНС и уточнила, что гражданин должен быть подключён к личному кабинету на сайте ФНС России.

С 2025 года социальный налоговый вычет можно будет получить по расходам на обучение, лечение, в том числе и дорогостоящее, добровольное страхование жизни и пенсии, уплату пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения и физкультурно-оздоровительные услуги. Однако, чтобы человек мог получить вычет, поставщики данных услуг должны передавать в налоговый орган сведения в электронном виде об их оказании гражданам.

«Если поставщики социально значимых услуг не перейдут на электронную передачу данных в налоговый орган, то тогда они будут обязаны предоставлять своим клиентам справки об оплате услуг», – объяснила Анна Кутузова.

Согласно данным опроса, проведённого ФНС, большинство организаций или ИП готовы предоставлять сведения об оказанной помощи. Так, физкультурно-оздоровительные услуги готовы на предоставление сведений на 80 %: 12 согласных из 15 опрошенных компаний; образовательные услуги – на 71 %: 65 «да» из 95 респондентов; медицинские услуги – на 61 %: из 150 участников опроса согласились 92 организации.

Если будут соблюдены все условия, налогоплательщик сможет воспользоваться упрощённой системой налогообложения социальных налоговых вычетов – для этого он должен подать заявление в произвольной форме в организации, где получает услугу, и подписать его в своём личном кабинете, когда сумма вычета будет одобрена.

Напомним, что в 2024 году налоговый вычет получили по упрощенной системе 2 989 псковичей, превысив показатель 2022 года почти в пять раз.