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Спорт

Псковская команда выиграла петербургские «Рождественские старты» по вольтижировке

Псковская команда спортшколы «Надежда» стала победителем соревнований «Рождественские старты», которые прошли в Санкт-Петербурге 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Псковская команда выиграла петербургские «Рождественские старты» по вольтижировке. Фото: спортшкола «Надежда»

В индивидуальных выступлениях золото на счету псковских спортсменок Александры Керножицкой и Валерии Ивановой. Второе место заняла ещё одна воспитанница «Надежды» Александра Иванова.

Кроме того, команда в составе Александры Ивановой, Александры Керножицкой, Таисии Степановой, Таисии Сыропятовой, Валерии Ивановой и Миланы Морозовой подготовила специальное новогоднее выступление к этому турниру.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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