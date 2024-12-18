Псковская команда выиграла петербургские «Рождественские старты» по вольтижировке

16:59, 18 декабря 2024, ПАИ

Псковская команда спортшколы «Надежда» стала победителем соревнований «Рождественские старты», которые прошли в Санкт-Петербурге 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

В индивидуальных выступлениях золото на счету псковских спортсменок Александры Керножицкой и Валерии Ивановой. Второе место заняла ещё одна воспитанница «Надежды» Александра Иванова.

Кроме того, команда в составе Александры Ивановой, Александры Керножицкой, Таисии Степановой, Таисии Сыропятовой, Валерии Ивановой и Миланы Морозовой подготовила специальное новогоднее выступление к этому турниру.

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