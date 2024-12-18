Необычный флешмоб с обливанием холодной водой пройдёт в Пскове 21 декабря

18:17, 18 декабря 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Закалённая Россия – сильная страна», совмещённая с забегом «5 вёрст», пройдёт в Пскове 21 декабря, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Во время мероприятия в 10:00 начнётся забег «5 вёрст», а в 11:00 состоится флешмоб с массовым обливанием холодной водой. С собой можно взять ведро или тазик, полотенце, купальник или плавки, а также термос с чаем. Принять участие может любой желающий.

Напомним, что в прошлом году в рамках акции все желающие окунались в проруби.

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