Акция здоровья пройдёт в Пскове 23 декабря
Акция здоровья «Закалённая Россия – сильная Россия» пройдёт на набережной Великой в Пскове 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Участники акции пробегут пять километров в свободном темпе и окунутся в проруби.
Отметим, что акция проводится во всех регионах страны.
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