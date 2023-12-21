Акция здоровья пройдёт в Пскове 23 декабря

17:39, 21 декабря 2023, ПАИ

Акция здоровья «Закалённая Россия – сильная Россия» пройдёт на набережной Великой в Пскове 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Участники акции пробегут пять километров в свободном темпе и окунутся в проруби.

Отметим, что акция проводится во всех регионах страны.

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