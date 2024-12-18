Загородный парк расширяется: семь домиков и несколько купелей построены в этом году на берегу Лесицкого озера
Четыре новых отапливаемых модульных домика с двумя купелями (фурако) и три домика для глэмпинга построены в этом году на берегу Лесицкого озера в Печорском округе. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестразвития Псковской области.
Также завершено строительство шатра для организации банкетов и других мероприятий. Вдоль озера установлен деревянный освещаемый помост.
Сдача объектов в эксплуатацию проходит с 2023 года. Полностью загородный парк будет готов в 2027 году.
«Уникальность местоположения земельных участков заключается в их окружении: с одной стороны - берег озера Лесицкое, с другой – многолетние лесные насаждения, а также транспортной доступности благодаря близости к дороге регионального значения Псков – Печоры и расстоянию от Пскова всего в 17 км», – отметили в Фонде инвестиционного развития.
Проект по созданию загородного парка находится на сопровождении фонда, инвестор, в частности, получил помощь в вопросе оформления документов территориального планирования и во временном подключении к электросетям.
Загородный парк расширяется: семь домиков и несколько купелей построены в этом году на берегу Лесицкого озера
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