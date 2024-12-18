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Общество

О фейерверках, гирляндах и пожарах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • важно беречь себя и своих близких, задумываться о своих действиях, а также о том, что может произойти. Пожары в домах и квартирах чаще всего происходят из-за невнимательности. «Я призываю граждан быть внимательными ко всем отопительным и нагревательным приборам», – отметил Антон Захаревский;
  • пожары, травматизм и гибель людей от пиротехнический изделий не регистрировали в Псковской области с 2020 года;
  • последнее происшествие, связанное с фейерверками, было зарегистрировано в 2019 году: тогда пиротехника попала в автомобиль, и он сгорел;
  • 13 точек продажи пиротехники работает в Псковской области в этом году;
  • на учёт в Псковской области уже взято шесть площадок (мест), предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий населением с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января;
  • следует выключать на ночь гирлянду;
  • псковские сотрудники МЧС будут дежурить на более чем 300 новогодних мероприятиях;
  • число пожаров снизилось в Псковской области в этом году.

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