О фейерверках, гирляндах и пожарах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:32, 18 декабря 2024, ПАИ

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

Главное из эфира: