О фейерверках, гирляндах и пожарах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.
Главное из эфира:
- важно беречь себя и своих близких, задумываться о своих действиях, а также о том, что может произойти. Пожары в домах и квартирах чаще всего происходят из-за невнимательности. «Я призываю граждан быть внимательными ко всем отопительным и нагревательным приборам», – отметил Антон Захаревский;
- пожары, травматизм и гибель людей от пиротехнический изделий не регистрировали в Псковской области с 2020 года;
- последнее происшествие, связанное с фейерверками, было зарегистрировано в 2019 году: тогда пиротехника попала в автомобиль, и он сгорел;
- 13 точек продажи пиротехники работает в Псковской области в этом году;
- на учёт в Псковской области уже взято шесть площадок (мест), предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий населением с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января;
- следует выключать на ночь гирлянду;
- псковские сотрудники МЧС будут дежурить на более чем 300 новогодних мероприятиях;
- число пожаров снизилось в Псковской области в этом году.
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