Михаил Ведерников: Ожидаем ещё больший объём инвестиций в 2025 году

10:33, 19 декабря 2024, ПАИ

Фонд инвестиционного развития Псковской области за 2024 год взял на сопровождение 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 млрд рублей. Это больше, чем за три предыдущих года, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«За три года – 2021–2023 годы фонд взял на сопровождение инвестпроекты на общую сумму 30 миллиардов рублей. Сумма серьёзная, но мы сделали всё возможное, чтобы ещё нарастить динамику. Мы приняли поправки в нормативно-правовое регулирование земельного вопроса, это существенно расширило возможности для потенциальных инвесторов. Создали «зелёный коридор» для бизнеса, который выносит за скобки значительную часть бюрократической волокиты. Провели большую работу по расширению перечня инвестплощадок. Предложение на региональной инвестиционной карте увеличено с 160 до 230 объектов, и их число растёт. В результате только за текущий год фонд взял ещё 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 миллиардов рублей. То есть за год набрал больше, чем за три предыдущих вместе взятых», – сказал глава региона.

Активность и возможности регионального фонда развития промышленности также наращиваются. «Вы хорошо помните, что благодаря поддержке нашего куратора Дениса Мантурова докапитализация фонда за год составила более 300 миллионов рублей. Это почти 80 % от капитализации фонда за все предыдущие годы. Такое решение позволило за один только год поддержать вдвое больше производственных проектов. Дальнейшая докапитализация запланирована в рамках ИПР, начиная с 2027 года ещё на 400 миллионов», – отметил Михаил Ведерников.

«Другими словами, мы создали в Псковской области всю необходимую инфраструктуру для инвесторов, видим результаты и ожидаем ещё больший объём инвестиций в 2025 году. Всё это, безусловно, будет способствовать увеличению доходов нашего бюджета в плановом периоде», – подчеркнул губернатор.