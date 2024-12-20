Псковичам напоминают о необходимости поверки газовых счётчиков
Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учёта газа абонент решает самостоятельно. Поверять приборы учёта газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учёта и может составлять от четырёх до 12 лет. Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика.
В каждой ежемесячной квитанции на оплату природного газа содержится информация о дате очередной поверки прибора учёта газа.
По истечении межповерочного интервала либо в случае нарушения целостности на нём пломб его показания об объёме потребленного газа не могут быть приняты к учёту. Истечение межповерочного интервала счётчика либо его неисправность фактически позволяет констатировать отсутствие прибора учёта. В соответствии с пунктом 32 правил поставки газа при отсутствии у абонента прибора учёта газа расчёты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.
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