Псковичам напоминают о необходимости поверки газовых счётчиков

17:56, 19 декабря 2024, ПАИ

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учёта газа абонент решает самостоятельно. Поверять приборы учёта газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учёта и может составлять от четырёх до 12 лет. Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика.

В каждой ежемесячной квитанции на оплату природного газа содержится информация о дате очередной поверки прибора учёта газа.

По истечении межповерочного интервала либо в случае нарушения целостности на нём пломб его показания об объёме потребленного газа не могут быть приняты к учёту. Истечение межповерочного интервала счётчика либо его неисправность фактически позволяет констатировать отсутствие прибора учёта. В соответствии с пунктом 32 правил поставки газа при отсутствии у абонента прибора учёта газа расчёты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.