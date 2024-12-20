Техосмотр в России подорожает более чем на 7%

12:42, 20 декабря 2024, ПАИ

С 1 января 2025 года стоимость техосмотра легковых автомобилей в России вырастет на 7,3–7,5 %, пишет газета «Коммерсантъ».

В большинстве регионов техосмотр подорожает до 1 097 – 1 098 рублей, а один из самых высоких тарифов в 1,69 тысячи рублей установлен в Амурской области.

Ежегодную индексацию тарифов техосмотра ввели ещё два года назад. С 2022 года регионы обязаны рассчитывать экономически обоснованный тариф ежегодно до 20 декабря, используя сведения операторов технического осмотра о расходах. Если данные предоставили меньше 50 % отраслевых компаний, чиновники вправе увеличить стоимость, опираясь на индекс потребительских цен.

Ранее сообщалось, что машины с пробегом подорожали в России впервые за девять месяцев 2024 года. В ноябре средняя цена подержанного автомобиля составила 1,47 миллиона рублей, что на 1,4 % больше, чем в октябре.