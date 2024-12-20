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Культура

Конкурс новогодних и рождественских открыток стартовал в «Михайловском»

Традиционный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» стартовал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 20 декабря. В музее этот праздничный конкурс проводят с 2017 года, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Открытка Валерии Трепыхалиной (Москва), одной из победительниц прошлогоднего конкурса в номинации «Профессиональная»

В музее неизменно отмечают ежегодный рост числа участников конкурса. Свои открытки в «Михайловское», часто с поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес музея, присылают люди разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В разные годы в музейном творческом соревновании участвовали юные и взрослые художники из Белоруссии, Египта, Казахстана, Литвы, Македонии, Молдавии, Узбекистана и даже из Японии, отметили сотрудники музея.

Для участия в конкурсе всем желающим предлагают создать собственную новогоднюю или рождественскую открытку с изображением пушкинских персонажей, идеально – на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах, при желании – с использованием фольклорных мотивов. Работу, соблюдая заданный формат листа, можно выполнить в любой удобной технике: рисунок, аппликация, коллаж, прочее – однако без использования компьютерных технологий.

Отправить открытку-самоделку нужно до 16 января наступающего, 2025 года включительно (по штемпелю).

Подробно об условиях конкурса, о требованиях к работам, членах жюри и прочее можно узнать на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Конкурсы → 2025 → «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Ежегодный конкурс новогодней и рождественской открытки».

Лучшие работы будут представлены в новом году на специальной выставке в зале «Музейной почты», отметили в Пушкинском заповеднике.

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