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Общество

Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение

В ходе финала V юбилейного конкурса молодёжных проектов «Есть идея» определили победителей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Лучшие идеи молодёжи Псковской района получили денежное вознаграждение
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

По итогам заочного отбора к участию в финале были приглашены шесть проектов из 15 участвующих в конкурсе в этом году.

По 200 тысяч рублей получили команды-авторы таких проектов, как кулинарная мастерская «Школа поварят» от Москвинской средней общеобразовательной школы, школьная сцена «Окно возможностей» от Остенской СОШ и молодёжное арт-пространство «ПРО-Я-вись» от Неёловского РДК.

Сертификат на сумму 100 тысяч рублей получили следующие проекты: «Турслёт – возобновление традиций» от центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района, школьная нейроперемена от Писковская СОШ и X конкурс-фестиваль «Я музыкантом стать хочу» от Детской школы искусств.

Глава муниципалитета уточнила, что проекты-победители будут реализованы в 2025 году при поддержке администрации.

«Муниципальный конкурс «Есть идея» создан для привлечения молодежи Псковского района к решению социальных проблем, развития ее творческой и гражданской активности», – напомнила Наталья Фёдорова.

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