Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчики для ремонта нескольких улиц Пскова уже определены – Борис Елкин

Подрядчики для ремонта нескольких улиц Пскова уже определены. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Мы уже провели ряд торгов на перспективные проекты. Например, на ремонт улицы Максима Горького подрядчик уже определён. Кроме того, уже известен подрядчик по ремонту улицы Маргелова, который будет идти с устройством тротуара в том числе», – обратил внимание Борис Елкин.

Кроме того, уже готовится конкурсная документация по ремонту улицы Леона Поземского.

Ранее Борис Елкин рассказал о ходе дорожных ремонтов в районах частной застройки Пскова и ходе «дорожного» президентского нацпроекта в городе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 декабря 2024

Автомобильное движение возле аэропорта Пскова откроют до конца года
23 декабря 2024

Псковские школьники составили необычные письма для бойцов в зоне СВО

23 декабря 2024

Лицо города: Борис Елкин объяснил, почему важно отремонтировать улицу Некрасова
23 декабря 2024

Как злоумышленники наживаются на проблемах людей, рассказали псковичам
23 декабря 2024

Какие существуют новогодние мошеннические схемы и как не стать их жертвой: советы эксперта
23 декабря 2024

Новогодние желания четырёх ребят из детского дома-интерната исполнила избирательная комиссия Псковской области
23 декабря 2024

Подрядчики для ремонта нескольких улиц Пскова уже определены – Борис Елкин
23 декабря 2024

Световую стену установили в Родинском доме культуры

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...