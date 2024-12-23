Подрядчики для ремонта нескольких улиц Пскова уже определены – Борис Елкин

12:37, 23 декабря 2024, ПАИ

Подрядчики для ремонта нескольких улиц Пскова уже определены. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Мы уже провели ряд торгов на перспективные проекты. Например, на ремонт улицы Максима Горького подрядчик уже определён. Кроме того, уже известен подрядчик по ремонту улицы Маргелова, который будет идти с устройством тротуара в том числе», – обратил внимание Борис Елкин.

Кроме того, уже готовится конкурсная документация по ремонту улицы Леона Поземского.

Ранее Борис Елкин рассказал о ходе дорожных ремонтов в районах частной застройки Пскова и ходе «дорожного» президентского нацпроекта в городе.