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Итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове в этом году подвёл Борис Елкин

Итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове в 2024 году подвёл глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» – это один из основных проектов нашей области и в части финансовых показателей, и в части количества объектов. Псков в том числе входит в него», – отметил Борис Елкин.

В Пскове фактически завершён ремонт Крестовского шоссе. Кроме того, работы затронули улицы Ипподромную, Розы Люксембург и проспект Энтузиастов. Также ремонт завершили на улице Юбилейной.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Конечно же, планы у нас только разрастаются и увеличиваются. Есть смежные объекты, которые делаются в рамках муниципального дорожного фонда, но они также пересекаются с объектами нацпроекта, поэтому объектов много», – объяснил глава города.

Кроме прочего, в Пскове в будущем отремонтируют мост Александра Невского. «Проект очень капиталоемкий и дорогостоящий, поэтому будем к нему внимательно относиться и особенно подходить к этому вопросу», – заверил Борис Елкин.

Президентские нацпроекты являются отличным подспорьем для реализации значимых вопросов, добавил глава города. «Мы понимаем, что национальные проекты завершаются, но не заканчиваются вовсе. Некоторые из них меняют название, некоторые переформатируются по наполнению, но в части дорог всё, в принципе, остаётся в том же самом формате», – заключил Борис Елкин.

Добавим, что благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области продолжается планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах. Результаты и цифры этого года можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что интервью с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым о развитии сферы можно прочитать здесь.

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