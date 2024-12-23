По просьбе жителей: дорожный подъезд к Силово-Медведово в Пскове обустроят в следующем году

12:07, 23 декабря 2024, ПАИ

Дорожный подъезд к Силово-Медведово в Пскове планируют сделать в следующем году. Об этом заявил глава города Борис Елкин в рамках «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский». Напомним, в этом районе вырос большой комплекс малоэтажных жилых домов и коттеджей.

«У нас продолжаются работы по капитальному ремонту дорог в микрорайоне Шабаны. Мы уже сделали часть улицы, оставшуюся часть планируем завершить в следующем году. Конечно, ремонт не включает все улицы, есть такие, где достаточно узкие грунтовые дороги, – туда просто техника не сможет проехать из-за плотной застройки и заборов. Но мы, конечно, их будет поддерживать в рамках содержания», – отметил глава города.

Кроме того, в будущем продолжится ремонт дорог и в других районах частной застройки города, добавил он. «Мы ежегодно отдельное внимание этому уделяем. В этом году по этой части делали небольшой пласт улиц частного сектора в Корытово. Они давно нуждались в ремонте. Там не было, по сути, нормального твёрдого покрытия, оно практически износилось», – подчеркнул Борис Елкин.

«В следующем году планируем ещё один объект – люди очень просили подъезд к Силово-Медведово. В следующем году тоже будем делать этот объём работ», – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что на участке дороги к Силово-Медведово сделают освещение.