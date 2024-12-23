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Общество

Проект ФКГС двигает благоустройство в Пскове вперед – глава города

Три междворовые локальные территории удалось благоустроить в Пскове в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«В этом году мы завершили благоустройство Сиреневого бульвара. Сиреневый бульвар мы должны были сделать уже несколько лет назад, но ввиду того, что меняли коммуникации в ближайшем микрорайоне, и в том числе под самим Сиреневым бульваром, мы решили немного перенести срок реализации для того, чтобы не разбирать новое благоустройство. Это было бы преступлением», – отметил Борис Елкин.

Площадка на благоустроенном Сиреневом бульваре в Пскове. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Кроме того, в рамках проекта в городе благоустраивают междворовые территории, добавил он. «Три такие территории тоже обрели новую жизнь. Там были установлены спортивные площадки. В принципе, достаточно гармонично получается: и большие территории сделать, и какие-то локальные», – подчеркнул Борис Елкин.

В перспективе в городе хотят увеличивать число благоустроенных локальных территорий, которые будут находиться в небольших микрорайонах города, обратил внимание он.

Добавим, что всего в этом году на реализацию проекта ФКГС было выделено почти 300 млн рублей. Регион участвует в проекте с 2019 года.

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