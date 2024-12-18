Благоустроенный сквер на Сиреневом бульваре в Пскове оценил губернатор

13:42, 18 декабря 2024, ПАИ

Благоустроенный сквер на Сиреневом бульваре в Пскове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении главы города Бориса Елкина в рамках рабочего выезда в среду, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Объект уже полностью завершён, рассказал глава города.

«Большой популярностью на площадке пользуются сетки-батуты. Кроме того, здесь посажены деревья, причём часть в рамках экономии. Но ещё дополнительно посадили питомник. Тут много разных сортов сирени, ожидается, что на следующий год они уже начнут цвести. Они многолетние, за ними нужен дополнительный уход, но мы всё сделаем», – отметил Борис Елкин.

Спортивная и детская площадки пользуются популярностью у жителей, подчеркнул он.

Рядом с площадками строится несколько многоквартирных домов. Кроме того, недалеко отсюда есть частная застройка, рассказал Борис Елкин.

Напомним, что сквер благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

29 октября здесь завершили все работы. В рамках контракта подрядчик установил детскую и спортивную площадки, парковые светильники, скамейки, видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в благоустроенном сквере на Сиреневом бульваре в Пскове заложен парк сиреней, или коллекционный сирингарий.