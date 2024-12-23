29 декабря в костёле Пскова пройдёт органный концерт «Свет Рождества»

11:20, 24 декабря 2024, ПАИ

29 декабря в 17:00 в костёле Пскова пройдёт органный концерт «Свет Рождества», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница аспирантуры Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Юлия Старцева (сопрано), выпускница бакалавриата и магистратуры вокального отделения Института музыки, театра и хореографии, солистка Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

В программе концерта «Свет Рождества» прозвучат известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Амадея Моцарта, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, Пьетро Алессандро Йона, Шарля Гуно, Франца Шуберта, Франца Грубера, русского и советского композитора XX века, автора мистификаций, ставших шедеврами псевдо-ренессансной музыки, Владимира Вавилова, и Микаэла Таривердиева, советского и российского композитора и органиста XX века, известного написанием музыки к ста тридцати двум кинофильмам. Кроме того, слушатели познакомятся с традиционными рождественскими песнопениями и гимнами католической церкви.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

