Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

29 декабря в костёле Пскова пройдёт органный концерт «Свет Рождества»

29 декабря в 17:00 в костёле Пскова пройдёт органный концерт «Свет Рождества», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница аспирантуры Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Юлия Старцева (сопрано), выпускница бакалавриата и магистратуры вокального отделения Института музыки, театра и хореографии, солистка Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено организаторами

В программе концерта «Свет Рождества» прозвучат известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Амадея Моцарта, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, Пьетро Алессандро Йона, Шарля Гуно, Франца Шуберта, Франца Грубера, русского и советского композитора XX века, автора мистификаций, ставших шедеврами псевдо-ренессансной музыки, Владимира Вавилова, и Микаэла Таривердиева, советского и российского композитора и органиста XX века, известного написанием музыки к ста тридцати двум кинофильмам. Кроме того, слушатели познакомятся с традиционными рождественскими песнопениями и гимнами католической церкви.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 декабря 2024

Новые музыкальные инструменты и интерактивная панель: в учреждениях допобразования Пскова – обновление
23 декабря 2024

В ГКЦ Пскова обновят кресла в зрительном зале
23 декабря 2024

Творческие мастер-классы пройдут на новогодних каникулах в Изборске
23 декабря 2024

Псков выгодно смотрится на событийной карте России – Борис Елкин
23 декабря 2024

Псковский театр драмы безвозмездно передал более 600 билетов на новогодние спектакли семьям мобилизованных
23 декабря 2024

Борис Елкин: Мы не хотим, чтобы барсики становились массовым продуктом на каждом углу
23 декабря 2024

В Пскове открывается масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков, анонсировала министр культуры РФ
23 декабря 2024

Алексей Свиридов – на форуме в Пскове: Создатели фильмов должны понимать, какой эффект будет от кинокартины

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...