Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 декабря.
Главное из эфира:
- в числе основных итогов года в сфере градостроительства и архитектуры – утверждение новых градостроительных нормативов, которые в последний раз до этого менялись в 2013 году;
- в конце октября в Пскове приняли изменения местных нормативных актов, согласно которым теперь застройщики перед строительством или реконструкцией зданий обязаны будут согласовывать их облик. Требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан;
- ещё одно новое требование к проектам застройки касается соблюдения принципа «двор без машин». Звучит революционно, но в Пскове уже реализуют восемь таких проектов;
- власти Псковской области объективно многого добились в вопросе внедрения дизайн-кода вывесок: за консультациями к специалистам региона уже обращались даже из Южно-Сахалинска;
- дизайн-код нестационарных торговых объектов планируют внедрять в Пскове с начала 2025 года;
- главный архитектор Псковской области уверен, что такие знаковые территории, как бывший Белорусский рынок и Четыре угла, не должны застраиваться жильём, пусть даже элитным: «центр города должен жить активной жизнью», поэтому там востребованы общественные пространства;
- идеальная судьба для главного недостроя Пскова, «Интуриста», – это гостиница. Да, нормативы и представления о прекрасном поменялись, но перепланировка всегда возможна. Самый сложный вопрос тут касается соблюдения нормативов безопасности.
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