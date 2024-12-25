Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 декабря.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в числе основных итогов года в сфере градостроительства и архитектуры – утверждение новых градостроительных нормативов, которые в последний раз до этого менялись в 2013 году;
  • в конце октября в Пскове приняли изменения местных нормативных актов, согласно которым теперь застройщики перед строительством или реконструкцией зданий обязаны будут согласовывать их облик. Требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан;
  • ещё одно новое требование к проектам застройки касается соблюдения принципа «двор без машин». Звучит революционно, но в Пскове уже реализуют восемь таких проектов;
  • власти Псковской области объективно многого добились в вопросе внедрения дизайн-кода вывесок: за консультациями к специалистам региона уже обращались даже из Южно-Сахалинска;
  • дизайн-код нестационарных торговых объектов планируют внедрять в Пскове с начала 2025 года;
  • главный архитектор Псковской области уверен, что такие знаковые территории, как бывший Белорусский рынок и Четыре угла, не должны застраиваться жильём, пусть даже элитным: «центр города должен жить активной жизнью», поэтому там востребованы общественные пространства;
  • идеальная судьба для главного недостроя Пскова, «Интуриста», – это гостиница. Да, нормативы и представления о прекрасном поменялись, но перепланировка всегда возможна. Самый сложный вопрос тут касается соблюдения нормативов безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
25 декабря 2024

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Бежаницах
25 декабря 2024

Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт в Пскове 29 декабря
25 декабря 2024

Евгений Шапкин: Идеальная судьба для главного долгостроя Пскова – это гостиница
25 декабря 2024

Победителей конкурса «Псковский стиль» наградили в Центре туризма и творческих индустрий
25 декабря 2024

Михаил Ведерников: Многодетная семья – это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться
25 декабря 2024

Лучшие педагоги Псковской области получили по 150 тысяч рублей
25 декабря 2024

Сервис ГосChat исключит возможность чиновничьих отписок — Михаил Ведерников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...