Евгений Шапкин: Идеальная судьба для главного долгостроя Пскова – это гостиница

19:42, 25 декабря 2024, ПАИ

Что должно быть размещено в здании главного долгостроя Пскова на берегу Великой, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Гостиница была бы там идеальнее всего. Здание по своему функционалу, по своей планировочной структуре запроектировано под апартаменты гостиницы или общежития. Это можно было бы использовать. Наверное, что-то надо было бы переделывать, смотря какая гостиница. Но делать какое-то общественное здание – я не уверен. Для общественного здания нужны высоты этажей, чтобы пустить серьёзную вентиляцию. Всё-таки первоначальная функция была бы оптимальна», – отметил он.

Напомним, ранее здание гостиницы «Интурист» перестраивалось под кампус ПсковГУ.