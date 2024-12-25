Строительство зданий по новому архитектурно-градостроительному облику в Пскове полноценно начнется через два года

15:59, 25 декабря 2024, ПАИ

Строительство зданий по новому архитектурно-градостроительному облику полноценно начнется через два года, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы ввели согласование архитектурно-градостроительного облика, касающееся всего региона и Пскова. Эта работа была проведена в рамках всей страны, касается всех регионов, кроме Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Это города федерального значения, у них свои законы, облик они согласовывали ранее по-своему. Теперь все регионы тоже имеют такую процедуру», - пояснил он.

Согласование архитектурно-градостроительного облика вступило в силу с 1 сентября 2023 года, напомнил гость студии. «В рамках этого нужно было в правила землепользования застройки вносить изменения, менять территориальные зоны там, где этот облик должен применяться. Мы пошли несколько другим путем. Решили, что берем те территории, которые в ПЗЗ уже обозначены как территории для объектов капитального строительства. Тем самым мы сократили время этой работы. Я делился этой историей на совете главных архитекторов регионов, и многие взяли это за основу и во многих регионах пошли этим путем», - рассказал Евгений Шапкин.

При этом Псков взял сначала, в 2023 году, одну территорию, а в этом году уже был охвачен весь город. «Надо сказать, чтобы было понимание, что это не значит, что через год будут строиться новые здания и территория зданий проходила процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика», - отметил он. Это связано с тем, что градостроительный план действует около двух лет. «Условно через 2 года могут появляться здания, градплан которых был выпущен до принятия этого решения. Это нормальная ситуация», - пояснил Евгений Шапкин.