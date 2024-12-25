При крушении самолёта в Казахстане погибли семь россиян

21:50, 25 декабря 2024, ПАИ

При крушении самолета в Актау в Казахстане погибли семь граждан России. Всего на борту находились 16 россиян, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Самолёт следовал по маршруту Баку – Грозный. Экипаж попытался совершить экстренную посадку в аэропорту города, но борт упал и загорелся.

По уточнённой информации, на борту самолёта находились 62 пассажира и пять членов экипажа, двое из которых погибли. Всего жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

«Из России на борту находились 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», – сказал Марат Карабаев.

Как сообщил министр транспорта Казахстана, в результате происшествия погибли 23 пассажира из Азербайджана, 14 человек выжили. Все шесть граждан Казахстана погибли. Трое граждан Киргизии остались живы.