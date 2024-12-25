Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

При крушении самолёта в Казахстане погибли семь россиян

При крушении самолета в Актау в Казахстане погибли семь граждан России. Всего на борту находились 16 россиян, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Самолёт следовал по маршруту Баку – Грозный. Экипаж попытался совершить экстренную посадку в аэропорту города, но борт упал и загорелся.

По уточнённой информации, на борту самолёта находились 62 пассажира и пять членов экипажа, двое из которых погибли. Всего жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

«Из России на борту находились 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», – сказал Марат Карабаев.

Как сообщил министр транспорта Казахстана, в результате происшествия погибли 23 пассажира из Азербайджана, 14 человек выжили. Все шесть граждан Казахстана погибли. Трое граждан Киргизии остались живы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Авария произошла на теплотрассе в Дедовичском районе
25 декабря 2024

Пожилой мужчина пропал в Великих Луках
24 декабря 2024

Печерянка ранила ножом в живот свою знакомую в ходе пьяной ссоры
24 декабря 2024

Фейерверк в торговом центре Пскова запустила пенсионерка
24 декабря 2024

Водитель без прав учинил ДТП с возгоранием подстанции в Пустошке
24 декабря 2024

Более 160 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Пыталово
24 декабря 2024

В Пскове начался судебный процесс над великолучанкой, убившей троих детей
24 декабря 2024

Около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...