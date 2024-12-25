Столкновение со стаей птиц могло послужить причиной крушения пассажирского самолёта Баку – Грозный

20:37, 25 декабря 2024, ПАИ

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился вблизи города Актау сегодня, 25 декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Tengi Travel.

Самолет следовал по маршруту Баку – Грозный. Экипаж попытался совершить экстренную посадку в аэропорту города, но борт упал и загорелся. По предварительным данным, причиной падения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 29 выживших при крушении самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау в Казахстане, среди них – десять граждан России. Погибли 38 человек.

Состояние 11 пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, остальных — средней степени тяжести. Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания, пишет издание «РБК».