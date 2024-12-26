Уникальную ель «Борис Годунов» установили в Псковской филармонии

09:40, 26 декабря 2024, ПАИ

Новогодняя ель «Борис Годунов» из коллекции «Ёлки России» украсила фойе Псковской областной филармонии. Украшения для дерева подбирал коллектив Fashion HUB, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В концепцию вошли изделия мастеров, которые из массива дерева выполнили барельеф и фигуры сказочных персонажей, и даже копию герба региона. Вдохновили на создание елочных украшений Пушкинские Горы.

«Здесь есть две фарфоровые куклы, которые изготовлены по заказу именно для этой ели. Это бабушка Арина Родионовна, которая вырастила гения Пушкина. Кроме того, на ели есть странички из произведений Пушкина», – отметила декоратор проекта «Русские ёлки» Наталья Лазарева.

Миссия проекта – напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто ещё не знает, об особенностях каждого из регионов, сохраняя культурный код.

«На дереве также есть фигурка Бориса Годунова. Это единственный персонаж мужского пола на ели – собирательный образ Бориса Годунова. Молодой, высокий и дерзкий», – добавила Наталья Лазарева.

Добавим, что проект разрабатывается в содружестве с Мариинским театром при поддержке декораторов и флористов из Москвы и Санкт-Петербурга.