Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!»

В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!» режиссёра Вячеслава Игнатова. Постановка создана специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

В основе спектакля — произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит далеко за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами великого русского классика.

В шоу на воде задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле принимают участие ольше 20 артистов: акробаты, гимнасты и танцоры.

Фото с первого показа можно посмотреть здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июня 2025

В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!»
08 июня 2025

Сюжет о праздновании дня рождения Пушкина из Псковской области вышел на федеральном канале
08 июня 2025

Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
08 июня 2025

Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!» в дендропарке Пскова
07 июня 2025

Дни пушкинской поэзии и русской культуры – 2025
07 июня 2025

Ток-шоу по мотивам сказки Пушкина представили на Днях пушкинской поэзии
07 июня 2025

Старейший оркестр имени Олега Лундстрема выступил в «Михайловском»
07 июня 2025

LIX Всероссийский Пушкинский праздник продолжается в «Михайловском»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...