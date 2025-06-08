В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!»
В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!» режиссёра Вячеслава Игнатова. Постановка создана специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В основе спектакля — произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит далеко за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами великого русского классика.
В шоу на воде задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле принимают участие ольше 20 артистов: акробаты, гимнасты и танцоры.
Фото с первого показа можно посмотреть здесь.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.
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