В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!»

19:01, 08 июня 2025, ПАИ

В дендропарке Пскова начался второй показ спектакля на воде «Всё утопить!» режиссёра Вячеслава Игнатова. Постановка создана специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основе спектакля — произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит далеко за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами великого русского классика.

В шоу на воде задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле принимают участие ольше 20 артистов: акробаты, гимнасты и танцоры.

Фото с первого показа можно посмотреть здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.