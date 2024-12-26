В 2025 году некоторые коммерческие игроки на мусорном рынке Псковской области могут утратить позиции – эксперты

14:47, 26 декабря 2024, ПАИ

В 2025 году следует ждать заметных изменений на мусорном рынке Псковской области: некоторые коммерческие игроки могут утратить нынешние позиции. Такое мнение высказали эксперты Псковского агентства информации, подводя итоги уходящего года.

Грядущие изменения они связывают с высокой вероятностью компании «Экогрупп», находящейся под госконтролем, победить в конкурсе на определение постоянного регоператор по обращению с ТКО и со строительством экотехнопарка в Палкинском районе, который сильно повлияет на всю логистику вывоза и переработки мусора в регионе.

Подробнее читайте в обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».