Более 400 граждан передали в полицию росгвардейцы за правонарушения в Великих Луках

10:07, 28 декабря 2024, ПАИ

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов провёл в Великих Луках совещание с руководителями вневедомственной охраны и отделения центра лицензионно-разрешительной работы и проверил работу подразделений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений Росгвардии в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

С начала года сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пресекли 29 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. За совершение различных правонарушений в полицию передали 412 граждан.

Сотрудники отделения ЦЛРР проверили более 900 владельцев гражданского оружия, выявили 151 нарушение правил хранения и использования оружия, изъяли 51 единицу гражданского оружия и 235 боеприпасов.