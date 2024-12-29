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Культура

На новогодние мастер-классы приглашают гостей музея-заповедника «Михайловское»

На специальных новогодних мастер-классах смогут побывать гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Мастерицы из Центра творческих музейных программ (деревня Бугрово Пушкиногорского района) научат всех желающих мастерить снеговика из деревянных кругляшей-спилов, создавать оригинальные праздничные украшения из солёного теста и составлять в технике текстильной аппликации портрет Кота учёного.

По желанию в центре в дни зимних каникул можно будет взять и любой из традиционных мастер-классов, которые музейщики разработали и проводят в рамках большого проекта «Народная культура». Это уроки украшения ткани верховой набойкой, ручного качества, плетения поясов, валяния из шерсти и других традиционных крестьянских ремёсел, бытовавших в этих местах при Пушкине. Особой популярностью, рассказали в музее, у гостей пользуются мастер-классы по изготовлению традиционных обережных кукол и несшивных мешочков-саше с ароматными травами, собранными в Святогорье.

Мастер-классы в Центре творческих музейных программ в Бугрово будут проводить 30 и 31 декабря, а затем с 2 по 8 января включительно. Подробнее о них, а также о других событиях из новогодне-рождественской афиши Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сообщает официальный сайт учреждения (раздел «Календарь событий → Декабрь → Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике). Здесь есть информация о музейных занятиях из цикла «Зимние вечера в Пушкинском заповеднике», о концертах, новой фольклорной программе и многом другом.

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