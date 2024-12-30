Автомобильное движение открыли возле аэропорта Пскова
На улице Германа в Пскове возле аэропорта открыли рабочее движение, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«На объекте продолжатся работы в инженерных сетях, которые на транспортную доступность не повлияют», – отметил Борис Елкин.
Вступает в силу запланированная проектом схема движения: въезд на площадь аэропорта осуществляется по улице Германа, а выезд – по Островскому переулку. Обе улицы теперь становятся односторонними, подчеркнул глава города.
Добавим, что ремонт возле псковского аэропорта реализуется при поддержке Правительства России.
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