Автомобильное движение открыли возле аэропорта Пскова

14:08, 30 декабря 2024, ПАИ

На улице Германа в Пскове возле аэропорта открыли рабочее движение, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«На объекте продолжатся работы в инженерных сетях, которые на транспортную доступность не повлияют», – отметил Борис Елкин.

Вступает в силу запланированная проектом схема движения: въезд на площадь аэропорта осуществляется по улице Германа, а выезд – по Островскому переулку. Обе улицы теперь становятся односторонними, подчеркнул глава города.

Добавим, что ремонт возле псковского аэропорта реализуется при поддержке Правительства России.