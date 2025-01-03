Жителя Порхова, подозреваемого в сжигании своей сожительницы заживо, заключили под стражу до 28 февраля

15:18, 03 января 2025, ПАИ

49-летнего жителя Порхова, который подозревается в убийстве своей сожительницы путём сжигания её заживо, решением Порховского районного суда Псковской области заключили под стражу до 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе предварительного расследования органы установили, что в период с 31 декабря 2024 года до 1 января 2025 года подозреваемый находился в частном доме со своей сожительницей. Между ними произошёл конфликт на почве ревности, и в ходе ссоры мужчина облил жертву бензином и поджёг. Женщина скончалась на месте от термических ожогов всего тела.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. 1 января мужчину задержали. Суд заключил его под стражу до 28 февраля включительно.