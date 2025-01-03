Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жителя Порхова, подозреваемого в сжигании своей сожительницы заживо, заключили под стражу до 28 февраля

49-летнего жителя Порхова, который подозревается в убийстве своей сожительницы путём сжигания её заживо, решением Порховского районного суда Псковской области заключили под стражу до 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе предварительного расследования органы установили, что в период с 31 декабря 2024 года до 1 января 2025 года подозреваемый находился в частном доме со своей сожительницей. Между ними произошёл конфликт на почве ревности, и в ходе ссоры мужчина облил жертву бензином и поджёг. Женщина скончалась на месте от термических ожогов всего тела.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. 1 января мужчину задержали. Суд заключил его под стражу до 28 февраля включительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 января 2025

Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Стругокрасненском районе Псковской области
03 января 2025

Три пожара ликвидировали в Псковской области за прошедшие сутки
02 января 2025

Автомобиль въехал в забор частного дома в Великих Луках
02 января 2025

Два человека пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе
02 января 2025

62-летний мужчина пропал в Великих Луках
02 января 2025

«Облил бензином и поджёг»: в Порхове мужчина подозревается в убийстве сожительницы
02 января 2025

Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Островском районе
02 января 2025

22 человека спасли при пожаре в жилом доме в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...