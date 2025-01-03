Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эндокринолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак

Даже во время активного похудения не стоит пропускать завтрак, так как это может привести к увеличению потребления пищи во время обеда, объяснила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Мария Калошина отметила, что даже в период похудения важно не пропускать завтрак, и его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона.

Также при похудении важно уметь различать голод и жажду. Как подчеркнула эндокринолог, согласно статистике, 80% людей, которые чувствуют голод, на самом деле испытывают жажду. Чтобы проверить свои ощущения, рекомендуется выпить 200 миллилитров воды и через некоторое время оценить свое состояние.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 января 2025

90-летний юбилей отмечает жительница Красногородского округа
03 января 2025

О значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин
03 января 2025

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января
03 января 2025

До -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 января
03 января 2025

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе
03 января 2025

Музей «Поезд Победы» можно будет посетить в Великих Луках 6 и 7 января
03 января 2025

Профессор РАН посчитал вероятность крупного выигрыша в лотерее
03 января 2025

Девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...