Эндокринолог объяснила, почему опасно пропускать завтрак

21:30, 03 января 2025, ПАИ

Даже во время активного похудения не стоит пропускать завтрак, так как это может привести к увеличению потребления пищи во время обеда, объяснила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Мария Калошина отметила, что даже в период похудения важно не пропускать завтрак, и его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона.

Также при похудении важно уметь различать голод и жажду. Как подчеркнула эндокринолог, согласно статистике, 80% людей, которые чувствуют голод, на самом деле испытывают жажду. Чтобы проверить свои ощущения, рекомендуется выпить 200 миллилитров воды и через некоторое время оценить свое состояние.