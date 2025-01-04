Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Псковской области

13:19, 04 января 2025, ПАИ

Стали известны подробности ДТП с погибшим и пострадавшими на 159-м километре трассы Псков – Великий Новгород. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По предварительным данным, молодые люди двигались на автомобиле Volkswagen из Пскова и задели грузовик «Почты России». После этого автомобиль вылетел в кювет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.