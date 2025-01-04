Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Псковской области
Стали известны подробности ДТП с погибшим и пострадавшими на 159-м километре трассы Псков – Великий Новгород. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, молодые люди двигались на автомобиле Volkswagen из Пскова и задели грузовик «Почты России». После этого автомобиль вылетел в кювет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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