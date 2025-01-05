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Международный турнир по волейболу состоялся в Себежском районе

Международный турнир по волейболу состоялся в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

В турнире приняли участие команды Великих Лук, Великолукского и Себежского районов, Полоцка и Миоры Республики Беларусь.

На соревнованиях впервые был предложен формат «микст» (мужчины 45+, женщины 35+).

Перед началом соревнований организаторы огласили приветственный адрес от главы района Л. М. Курсенкова, в котором он подчеркнул значимость проведения подобных соревнований, сближающих братские народы. А также отметил особую ценность белорусских команд, которые в свой состав пригласили россиянок из Пскова, Себежского и Невельского районов, что подчеркивает тесные спортивные связи между нашими странами.

По итогам состязаний лучшим игроком среди мужчин стал Олег Ванин, среди женщин – Мария Тревогина. Первое место заняла команда Великих Лук, второе – города Миоры, третье – Полоцка

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