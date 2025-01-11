Режим питания и спорт: как восстановиться после новогодних праздников

11:36, 09 января 2025, ПАИ

Как восстановиться после новогодних праздников, рассказали россиянам. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Во-первых, россиянам рекомендовано постепенно восстанавливать нормальный режим питания. «Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного рациона, но в праздничные дни изменили свои привычки, важно вернуться к привычному меню, выбрав менее калорийные блюда», – отметили в управлении.

Специалисты также советуют отказаться от сладостей, алкогольных напитков и фастфуда. Кроме того, следует избегать тяжёлой пищи, включая маринованные, солёные и жареные продукты. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что голодание не является хорошим решением.

Если разгрузочная диета не приносит результатов, рекомендуется обратиться к врачу для исключения возможных заболеваний.

Кроме того, жители страны должны восстановить режим сна. Эксперты советуют постепенно возвращаться к привычному графику, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время ежедневно.

Еще одна важная рекомендация – заниматься умеренной физической активностью. Спортивные занятия способствуют улучшению обмена веществ и помогают вернуть организму тонус, заключили эксперты.

Ранее псковский врач назвала продукты из числа пищевого мусора. Кроме того, псковичам рекомендовали больше употреблять брокколи и квашеной капусты. Также стало известно, что у большинства жителей области не хватает цинка, селена, витаминов Е, В и С.

Также раньше россиянам рассказали, как войти в новый год со здоровыми привычками.