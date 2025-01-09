В спорткомплексе «Писковичи» подвели итоги Рождественского турнира по волейболу среди любительских команд

22:47, 09 января 2025, ПАИ

В спортивном комплексе «Писковичи» состоялся традиционный Рождественский турнир по волейболу среди любительских команд. На чемпионат были приглашены спортсмены из соседних районов. Объявлены победители, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С результатом 3:2 победу одержали волейболисты команды «Писковичи» и завоевали золотые медали и кубок победителей. Серебряные медали достались команде «Неелово», а бронзовыми призёрами стали волейболисты из команды «Палкино».

«Благодарю участников состязания за активное участие, соревновательный дух и незабываемые эмоции в новом сезоне 2025 года. Дальнейших спортивных успехов, новых побед и ярких впечатлений!» – сказала Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что рождественская лыжная эстафета прошла в Сенчитском бору Великолукского района.