Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Рождественская лыжная эстафета прошла в Псковской области

Рождественская лыжная эстафета прошла в Сенчитском бору Великолукского района 7 января, сообщили ПАИ в Себежском детско-юношеском клубе физической подготовки.

Рождественская лыжная эстафета прошла в Псковской области. Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки

В рамках состязаний соревновались лыжники Великих Лук, Великолукского района, Себежа, Невеля, Западной Двины и Нелидово. Состязания стартовали квалификационными забегами, по итогам которых были сформированы смешанные эстафетные команды. В результате было сформировано шесть команд старшего возраста и девять команд младшего.

Среди себежан отличились Вадим Олехнович, занявший второе место, и Андрей Каленкович, ставший третьим. «Соревнования прошли в атмосфере праздника, и мы надеемся, что в будущем такие мероприятия станут традиционными», – отметили в детско-юношеском клубе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Псковичи приняли участие в масштабном семинаре по карате, который прошёл в Орле
09 января 2025

Матч с участием великолукской женской футбольной команды стал вторым по популярности в СЗФО в 2024 году
09 января 2025

Первенство СЗФО по футзалу пройдёт в Пскове с 20 по 24 января
09 января 2025

Рождественская лыжная эстафета прошла в Псковской области
09 января 2025

Рождественский шахматный блицтурнир прошёл в Пскове
07 января 2025

Психологически ещё тяжеловато: тренер псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой прокомментировала первое выступление своей подопечной в новом сезоне
07 января 2025

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова выиграла первые соревнования в новом сезоне
07 января 2025

Псковичка Наталья Спиридонова готовится выступить на первых соревнованиях в новом сезоне

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...