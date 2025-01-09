Рождественская лыжная эстафета прошла в Псковской области
Рождественская лыжная эстафета прошла в Сенчитском бору Великолукского района 7 января, сообщили ПАИ в Себежском детско-юношеском клубе физической подготовки.
В рамках состязаний соревновались лыжники Великих Лук, Великолукского района, Себежа, Невеля, Западной Двины и Нелидово. Состязания стартовали квалификационными забегами, по итогам которых были сформированы смешанные эстафетные команды. В результате было сформировано шесть команд старшего возраста и девять команд младшего.
Среди себежан отличились Вадим Олехнович, занявший второе место, и Андрей Каленкович, ставший третьим. «Соревнования прошли в атмосфере праздника, и мы надеемся, что в будущем такие мероприятия станут традиционными», – отметили в детско-юношеском клубе.
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