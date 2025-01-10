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Культура

Выставка иллюстраций к драме «Борис Годунов» открыта в «Тригорском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в «Тригорском», мемориальной усадьбе друзей и соседей ссыльного поэта, для посетителей открыта выставка иллюстраций к драме «Борис Годунов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Владимир Фаворский. Пимен и Григорий. Из иллюстраций к «Борису Годунову» (1955). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Это событие, — рассказали в музее, — открывает череду проектов, приуроченных к 200-летию создания трагедии, которую поэт вначале предполагал назвать по образу и подобию древней повести или летописи: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче». Упоминая Воронич, Александр Сергеевич отмечает ту огромную роль, которую сыграли эти места на Псковской земле не только во время его работы над «Борисом Годуновым», но и во всём его творчестве».

Экспозиция размещена в усадебном господском доме, в классной комнате. Она включает в себя 30 произведений оригинальной и печатной графики от второй половины пушкинского XIX столетия до наших дней. Среди представленного на ней — листы таких признанных мастеров, как Владимир Фаворский, Владимир Конашевич, Игорь Ершов, Пётр Оссовский, многое другое. Можно увидеть на выставке и бронзовый скульптурный портрет Пушкина работы выдающегося современного графика и скульптора Николая Предеина (2023).

Планируется, что уникальная выставка иллюстраций к «Борису Годунову» будет работать в «Тригорском» до 18 апреля.

Напомним, что к 200-летию «Бориса Годунова» специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» намерены представить жителям и гостям Святогорья ещё один проект, приуроченный к юбилею исторической драмы, — выставку «Борис Годунов». История шедевра». Пушкиногорские специалисты готовят его совместно с коллегами из Российского национального музея музыки (Москва). Выставка подробно расскажет о постановках «Бориса…» в драматическом и музыкальном театре, — пояснили в «Михайловском».

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